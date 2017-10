Berufs-WM: Tiroler holen viel Edelmetall

Dreimal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze, das ist die stolze Bilanz der Südtiroler und Nordtiroler Junghandwerker nach der Berufs-WM in Abu Dhabi. In den Bereichen Küche, Garten und Sanitär waren sie bei den WorldSkills 2017 unschlagbar.

Thomas Tutzer hat bei der Berufs-WM nichts anbrennen lassen. 4.500 Kilometer entfernt von seiner Heimat, dem Sarntal, hat der Koch sein Talent bewiesen. Bei den WorldSkills in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat er vier Wettkampftage lang Speisen auf den Teller gezaubert, die die Jury überzeugt haben. Thomas Tutzer hat die gesamte internationale Konkurrenz hinter sich gelassen und die Goldmedaille erobert.

Auch die Landschaftsgärtner Toni Mittermair vom Ritten und Hannes Kofler aus Deutschnofen sind bei der Berufs-WM im Nahen Osten ganz vorn gelandet. Dazu kommen eine Silber- und zwei Bronzemedaillen sowie elf Exzellenz-Diplome für das Team South Tyrol, das die Abordnung Italiens bei der WM gebildet hat.

Ausbildung und Vorbereitung als Schlüssel zum Erfolg

Beim Südtiroler Landesverband der Handwerker (LVH) ist die Freude entsprechend groß.

„Der Erfolg gebührt nicht nur den Teilnehmern, sondern auch den Fachexperten und Lehrbetrieben, die viel Energie und vor allem Herzblut in die Vorbereitung der jungen Leute gesteckt haben“, erklärt der Präsident des Südtiroler Landesverbands der Handwerker, Gert Lanz. Die duale Ausbildung von Handwerkern, die den Besuch der Berufsschule mit der praktischen Ausbildung des Lehrlings in einem Betrieb verknüpft, habe sich einmal mehr bewährt.

Bei der WM in Abu Dhabi haben 1.250 Jugendliche aus 77 Ländern in 50 Berufen um Medaillen gekämpft. "Die Weltmeisterschaft der Berufe ist eine Plattform, auf der gezeigt werden kann, wofür die praktischen Berufe stehen und welche Herausforderungen sie bieten“, meint Martin Haller, Vizepräsident des LVH.

Weil aber Dabeisein doch nicht alles ist, war der Jubel der Südtiroler bei der Finalfeier riesig. Das Team hat seine Mission in Abu Dhabi erfüllt. Am Sonntag werden die Teilnehmer feierlich in Bozen empfangen.

Gold für Stubaier Sanitärtechniker

Gold geholt hat bei der Berufs-WM auch ein Nordtiroler Handwerker, der Stubaier Sanitär- und Heizungstechniker Armin Taxer. Auch andere Junghandwerker aus dem 40-köpfigen Team Austria haben in Abu Dhabi groß abgeräumt, insgesamt sind elf Medaillen an Österreich gegangen. Eine „Medallion of Excellence“ ging an den Zimmerer Michael Mühlmann aus Heinfels.

