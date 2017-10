GE Jenbacher ist Fabrik des Jahres 2017

Über eine hohe Auszeichnung darf sich GE in Jenbach freuen. Das Unternehmen wird heuer den renommierten und europaweit ausgeschriebenen Geo Award der „Fabrik des Jahre 2017“ erhalten. GE wusste dabei in vielerlei Hinsicht zu überzeugen.

GE Jenbacher GE in Jenbach ist weltweit einer der wichtigsten Hersteller von Gasmotoren und Blockheizkraftwerken. GE Jenbacher betreut weltweit mehr als 35.000 Gasmotoren.

Die Produktionsabläufe und der hohe Grad an Digitalisierung war offenbar ein ganz wesentlicher Grund für die Juroren, den Award an GE zu verleihen. Bei GE wird demnach die Fertigung mit einzelnenen Geschäftsprozessen verzahnt. Das heißt, über digitale Tools ist man in der Fertigung exakt darüber informiert, ob die Qualität und Kosteneffizienz stimmt, oder auch ob der Liefertermin eingehalten werden kann. Zudem wird Mitarbeitern durch Echtzeitdaten visuell vermittelt, wie nicht-wertschöpfende Zeit reduziert werden kann.

GE Jenbacher

Nachhaltigkeit durch Energiemangement

Für die Strom- und Wärmeversorgung bei GE sorgt ein eigenes Blockheizkraftwerk, das über eine virtuelle Energiezentrale gesteuert wird. Auch jene Energie, die beim Testen neuer Motoren auf den Prüfständen entsteht, wird bei GE genutzt, um die Lackieranlage und Büros zu versorgen.

Auch in der Aus- und Weiterbildung legt man bei GE einen Schwerpunkt auf die Digitalisierung. Jährlich werden in Jenbach bis zu 110 Talente ausgebildet - auch in Kooperation mit dem Large Engines Competence Center (LEC), Österreichs führender Forschungseinrichtung im Bereich der Großmotorentechnologie.

GE Jenbacher

Der „Fabrik des Jahres/GEO Award“

Diese Auszeichnung wird seit 1992 von der Unternehmensberatung A.T. Kearney und der Fachzeitung „Produktion" vergeben. Unabhängig von den Ergebnissen erhalten alle Teilnehmer des Wettbewerbs zur Fabrik des Jahres eine detaillierte, vertrauliche Auswertung in Form eines Feedback-Reports, der Aufschluss über die Position des Unternehmens im Wettbewerb gibt und auf mögliche Verbesserungspotenziale hinweist.

