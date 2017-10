Mit Feingefühl zum Kettensägen-Meister

Es kommt auf den Millimeter an, wenn Hubert Brunner einen Baum fällt. Der Südtiroler Waldarbeiter ist ein Meister an der Kettensäge, vor kurzem wurde der Passeirer Junioren-Meister im Waldarbeiter-Fünfkampf.

Kraft hat Hubert Brunner sowieso, aber ein Waldarbeiter braucht nicht nur Muskelkraft, sondern auch Feingefühl und Köpfchen. Sein Talent im Umgang mit der Motorsäge konnte der 23-Jährige bei der Waldarbeiter-Italienmeisterschaft in der Provinz Udine unter Beweis stellen. Dort musste der Passeirer zum Beispiel mit einem gefällten Baum einen Luftballon treffen.

Der Passeirer hat diese und andere Herausforderungen gemeistert und darf sich jetzt Junioren-Italienmeister im Fünfkampf nennen. „Ich war in der Favoritenrolle, trotzdem macht man sich natürlich so seine Gedanken, ob alles klappt. Den Sieg haben wir dementsprechend gefeiert!“, erzählt Hubert.

Wettkampfsäge „Helge“

Hubert kennt seine Wettkampfsäge „Helge“ in und auswendig. Mit ihr hat er auch die knifflige Wettkampfdisziplin Scheibenschneiden mit Bravour gemeistert. „Da sind so schnell wie möglich drei bis acht Zentimeter dicke Scheiben vom Stamm zu schneiden, auch die Winkel müssen stimmen und es sollen so wenig Reste wie möglich anfallen“, erklärt der Rabensteiner.

Das Talent zum präzisen Umgang mit der Kettensäge liegt bei Hubert in der Familie. Sein Onkel Manfred Brunner, ebenfalls Waldarbeiter, hat 2004 bei der WM in Turin eine Goldmedaille im Präzisionsschneiden geholt. Hubert war als kleiner Bub oft beim Training seines Onkels dabei, der erinnert sich: „Hubert hat mir zugeschaut und die Motorsäge auch selbst ausprobiert. Da habe ich gesehen, dass aus dem Bub etwas werden könnte. Nur dass es so schnell gehen würde, hätte ich nicht gedacht!“

Weltmeisterschaft im Visier

60 Bäume fällt der Rabensteiner an einem normalen Arbeitstag und auch nach Feierabend legt er die Motorsäge nicht so schnell weg. Im August wird Hubert als einziger italienischer Athlet bei der Waldarbeiter-Weltmeisterschaft in Norwegen antreten.

Mit sportlichem Ehrgeiz übt er dafür nicht nur das zielgenaue Fällen und Scheibenschneiden, sondern auch das Hacken, Entasten von Stämmen und Kettensägenwechseln. Hubert Brunner ist ein Meister seines Fachs und will bei der WM zeigen, dass ihm und seiner Kettensäge Helge so schnell keiner etwas vormacht.