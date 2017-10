26. Oktober im Zeichen der Digitalisierung

Unter dem Motto „Digitale Zukunft“ steht der Tag der offenen Tür des Landes Tirol am 26. Oktober. Besucher können da nicht nur erfahren, wie neue Technologien in der Praxis bereits eingesetzt werden, sie können sie auch selbst testen.

Das Land Tirol will seinen Besuchern am 26. Oktober von 10.00 bis 17.00 Uhr einen vielfältigen Mix aus Unterhaltung und Information präsentieren. Im Zentrum des Tages steht dabei das Erleben und Ausprobieren der Digitalisierung in Tirol: Baumwipfel mittels Lasertechniken vermessen, Handy-Signaturen aktivieren, die Apps des Landes kennenlernen oder die virtuelle Realität mittels Brille und Roboter entdecken.

Familienprogramm für Klein und Groß

Für musikalische Unterhaltung sorgt unter anderem „Bluatschink“ bei zwei Konzerten im Familienzelt. Ein weiteres alljährliches Programmhighlight ist die Vorführung der Polizei-Spezialeinheit Cobra.

Hermann Hammer

Das Sondereinsatzkommando liefert am Nationalfeiertag wieder eine Probe seines Könnens am Landhausplatz ab. Ab 14.30 Uhr wird Stefan Eberharter, Bike Trail Vizeweltmeister 2015, die Besucher mit seiner Stuntshow begeistern.

Natur- und Walderlebnis

Am südlichen Teil des Landhausplatzes steht der Erlebnisraum Wald und die Natur im Vordergrund: Die Abteilung Forstplanung klärt mit einer Lawinensimulation über den Schutz vor Naturgefahren auf. Baumsamen untersuchen oder Entfernungen und Baumhöhen mit einem Laser messen sind weitere interessante Programmpunkte zum Thema Wald. Des Weiteren präsentieren sich am Tag der offenen Tür die fünf Tiroler Naturparke und informieren über deren Erholungsangebote.

Land Tirol

Musikalischer Start mit dem Frühschoppen

Der Tag der offenen Tür startet musikalisch bereits ab 10.00 Uhr beim Frühschoppen am Landhausplatz. Auf der großen Bühne am Landhausplatz sorgen die Stadtmusikkapelle Vils und die Musikkapelle Nauders für musikalische Unterhaltung. Im Anschluss folgt die Verleihung des siebten Tiroler Blasmusikpreises und des fünften Tiroler Landespreises für Chöre und Vokalensembles durch LH Platter und Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP). Um 18.00 Uhr beendet der Singer und Songwriter „LEMO“ auf der großen Showbühne vor dem Tiroler Landhaus den Tag der offenen Tür.

