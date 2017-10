Betriebe legen Lehrlingen roten Teppich aus

Für Tirols Unternehmer ist es schwierig, Lehrlinge zu finden. Auf 1.170 offene Lehrstellen kommen laut AMS Tirol nur 379 Lehrstellensuchende. Tirols Betriebe müssen sich anstrengen, um für Nachwuchs zu sorgen und locken mit Reisen und Gratis-Führerschein.

Die Zeiten haben sich geändert. Eltern denken offenbar immer seltener an eine Lehre für ihre Kinder, sie schicken sie weiter in die Schule. Mittlerweile muss sich nicht nur der Lehrling beim Bewerbungsgespräch gut präsentieren, sondern auch der Betrieb selbst.

Reisen und Gratis-Führerscheine

Reisen und Gratis-Führerscheine sind nur einige Lockangebote der heimische Betriebe, um gute Lehrlinge zu bekommen. Das sei das „Um und Auf“, meinte Personalchefin Luisa Fath vom Posthotel in Achenkirch: „Man muss schon einiges tun. Es wird an den Schulen immer attraktiver, die Matura zu machen und zu studieren. Da wird die Lehre uninteressant.“

Posthotel Achenkirch

Unter den rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind 26 Lehrlinge im Posthotel Achenkirch beschäftigt. Damit sei man gut aufgestellt, so Fath. Das Unternehmen müsse aber einiges bieten: „Wir reisen mit den Mitarbeitern durch die ganze Welt. Dieses Jahr waren wir auf Sansibar und heuer geht es nach Süd-Vietnam. Und das ist natürlich ein großer Anreiz. Wer kommt sonst mit 17, 18 Jahren so weit in der Welt herum?“

Schöne Unterkünfte für die Mitarbeiter und vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten - etwa zum Barista, dem Barkeeper - seien weitere Versuche im Posthotel, den Lehrberuf attraktiver zu machen und Lehrlinge ans Haus zu binden. Trotzdem bleibe es schwierig, einheimische Lehrlinge finden. Die Auszubildenden kämen oft aus Deutschland, Spanien, Syrien, der Schweiz und aus anderen österreichischen Bundesländern.

Spar mit 100 neuen Lehrlingen

Das Tiroler Handelsunternehmen Spar hat im heurigen Herbst 100 neue Lehrlinge eingestellt. Das gelinge durch ein attraktives Ausbildungsangebot, dem Angebot eines Gratis-Führerscheins und Premien, erklärte der Lehrlingsbeauftragte des Tiroler Unternehmens, Manuel Vogl: „Alle Lehrlinge, die drei Mal einen ausgezeichneten Erfolg in der Berufsschule haben, denen zahlen wir den B-Führerschein.“ Mit dieser Maßnahme könnten auch Motivation und Leistung der Lehrlinge gesteigert werden.

Tag der Lehre in Tirol

Ende Jänner 2018 wird in der Messe Innsbruck ein „Tag der Lehre“ veranstaltet, um weiter auf die Vorteile einer Lehre hinzuweisen. Veranstalter sind Arbeiterkammer Tirol, Arbeitsmarktservice Tirol, Industriellenvereinigung Tirol, Landesschulrat, die Tiroler Fachberufsschulen und die Wirtschaftskammer Tirol gemeinsam mit dem Land Tirol - mehr dazu in Tag der Lehre Tirol.

