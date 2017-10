Mehr Ausbildungsplätze für Hebammen

Künftig werden mehr Hebammen in Tirol ausgebildet. Die Fachhochschule Gesundheit in Innsbruck wird einen zusätzlichen Studiengang für Hebammen mit 25 Studienplätzen einrichten.

Das Bachelor-Studium dauert drei Jahre. Bisher startete nur alle drei Jahre ein neuer Hebammen-Studiengang an der FH Gesundheit. Ab sofort wird in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils ein Studiengang starten. Im dritten Jahr beginnt dann kein neuer Studiengang.

Immer mehr Aufgaben für Hebammen

Das Österreichische Hebammengremium (ÖHG) zeigt sich zufrieden mit dieser Entscheidung des Landes. „Das ÖHG weist seit einiger Zeit darauf hin, dass wir in Österreich auf einen Hebammenmangel zusteuern“, sagt die Tirolerin Petra Welskop in einer Aussendung.

Zahlreiche Pensionierungen würden anstehen. Weiters habe sich der Tätigkeitsbereich von Hebammen in den letzten Jahren ausgeweitet. Diese seien nicht nur im Kreißsaal im Einsatz, sondern auch zunehmend in der Schwangerenvorsorge, der Betreuung im Wochenbett und im ersten Lebensjahr des Säuglings. Grundlage für den zusätzlichen Lehrgang sei eine Bedarfsanalyse gewesen, die das ÖHG in Auftrag gegeben habe.

