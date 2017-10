So wählten Bezirksstädte und Hotspots

Für die Grünen hat es in allen Tiroler Gemeinden Verluste gegeben, wie etwa in den Heimatorten von Bundessprecherin Ingrid Felipe und Spitzenkandidatin Berivan Aslan. Die SPÖ war vor allem in roten Gemeinden stark. ÖVP und FPÖ legten in fast allen Gemeinden zu.

In der Bezirkshauptstadt Reutte gab es Zugewinne für SPÖ (28,23%), ÖVP (34,27%) und FPÖ (23,21%), die Grünen rutschten auf 4,11 % ab, NEOS kamen auf 5,51%. In Kitzbühel gab es deutliche Zugewinne für die ÖVP, die nun auf 42,95% kommt. Auch die FPÖ konnte Kitzbüheler Stimmen gewinnen und kommt mit 26,77% auf Platz zwei. Die SPÖ verliert leicht und kommt auf 16,42 Prozent. Platz vier und fünf ging an NEOS (5,59%) und Liste Pilz (3,59%).

Massive Verluste für Grüne in Bezirksstädten

In Imst kam die ÖVP auf Platz eins (33,83%), deutliche Zugewinne gab es aber auch für die FPÖ (29,20%) und die SPÖ (21,92%). Völlig abgeschlagen in Imst sind die Grünen mit nur 3,51%, noch hinter den NEOS und Liste Pilz. Auch in Landeck konnten Rot (28,42%), Schwarz (33,24%)und Blau (22,81%) punkten, massive Verluste gab es auch hier für die Grünen (4,02%), die hinter NEOS (7,25%) auf Platz fünf landeten.

ORF

Grünen-Schlappe auch in Telfs

In Telfs, dem Heimatort von Grünen-Spitzenkandidatin Berivan Aslan, wo die Grünen 2013 noch 20,89 % erreicht haben, sind sie diesmal auf 6,47% abgestürzt. Platz eins in Telfs belegte einmal mehr die FPÖ mit 28,64% vor der ÖVP mit 27,58%. Die SPÖ kam auf 25,22%. Auch in Zirl kamen die Grünen 2013 noch auf 22 Prozent, diesmal erreichten sie nur 4,51 %.

ÖVP baut Vorsprung in Gerlos aus

In Zams, dem Wohnort von Landeshauptmann Günther Platter, konnte die ÖVP zwei Prozentpunkte zulegen (39,49%), die SPÖ kam mit 24,94% auf Platz zwei, die FPÖ mit 18,58 % auf Platz drei. In Kematen, dem Wohnort von ÖVP-Spitzenkandidatin Kira Grünberg, legte die ÖVP um 4,59 Prozentpunkte auf 34,76% zu und liegt auf Platz eins. Deutliche Zugewinne gab es in Kematen auf für die FPÖ, leichte für die SPÖ. In Gerlos, der Heimatgemeinde von ÖVP-Landeslistenzweiten Franz Hörl, konnte die ÖVP auf 59,11% zulegen. Die FPÖ kam auf Platz 2 mit 21,67%, die SPÖ auf 12,32%, die anderen Parteien landeten weit abgeschlagen unter vier Prozent.

ORF

In Rum liegt die SPÖ voran

In Rum, Gemeinde eines SPÖ-Bürgermeisters und Heimatgemeinde von Grünen-Bundessprecherin Ingrid Felipe, gab es Zugewinne für Rot, Schwarz und Blau. Die SPÖ kam mit 30,04 % auf Platz eins, die FPÖ, mit 28,24 % auf Platz zwei, die ÖVP wurde mit 27,07% dritte. Die Grünen kamen in Rum noch hinter NEOS (4,58%) nur auf Platz fünf (4,22%), das entspricht einem Verlust von 12,12 Prozentpunkten. Auch in Schönwies konnte die SPÖ den ersten Platz verteidigen (34,80 %), knapp gefolgt von der ÖVP (32,98%).

Auch in Zirl, ebenfalls unter einem SPÖ-Bürgermeister, gabe es für die SPÖ Zugewinne (27,57%), noch mehr allerdings für die ÖVP (29,92%). Anders in Lienz, wo Elisabeth Blanik (SPÖ) regiert. Hier stieg die ÖVP mit einem Plus von 8,36 Prozentpunkten auf 33,91 %, die SPÖ blieb bei 26,31 % und landete auf Platz zwei. In Hall schaffte es die SPÖ (28,21%) knapp vor der ÖVP (28,13%) auf Platz eins.

ORF

FPÖ in Wörgl wieder voran

Peter Wurm, FPÖ-Spitzenkandidat für Tirol, konnte in seiner Heimatgemeinde Mils bei Hall zwar Zugewinne für die FPÖ verbuchen, auf Platz eins kam hier aber deutlich die ÖVP mit 37,4 % (FPÖ: 23,55%, SPÖ: 21,10%). In Wörgl, wo die ehemalige SPÖ-Nationalrätin Hedi Wechner regiert, kam die FPÖ erneut auf Platz eins (30,23%), vor der SPÖ mit 28,85 % und der ÖVP mit 27,66 %. Die Grünen landeten mit 4,23% auf Platz vier knapp vor Liste Pilz (3,63%).

ORF

Jeweils Platz vier für Chelucci und Oberhofer

In Wiesing, der Heimatgemeinde von Pilz-Tirol-Spitzenkandidatin Maria Chelucci, kommt die Liste Pilz mit 5,07% auf Platz 4, noch vor den Grünen und NEOS. Ebenfalls noch vor den Grünen auf Platz vier kommt mit 4,79 % NEOS-Landessprecher Dominik Oberhofer in seiner Heimatgemeinde Telfes im Stubaital. Auch hier liegt die ÖVP mit 43,19 % der Stimmen klar voran vor FPÖ (24,29%) und SPÖ (18,90%).

Links: