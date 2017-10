Mann nach Lokalbesuch niedergeschlagen

Am Sonntagmorgen ist ein Mann in Imst nach einem Lokalbesuch von zwei bisher unbekannten Tätern attackiert und verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei nach Hinweisen zu den beiden Tätern.

Der 25-Jährige wollte kurz vor 5.00 Uhr nach einem Lokalbesuch mit einem Taxi heimfahren. Plötzlich attackierten ihn von hinten zwei Täter. Das Opfer blieb mit Verletzungen im Gesicht am Sparkassenplatz liegen, die Täter flüchteten in Richtung Schulgasse. Der Verletzte wurde in das Krankenhaus Zams eingeliefert, eine sofortige Fahndung blieb ohne Erfolg.

Zu den Tätern konnte der 25-Jährige kaum Angaben machen, er erinnerte sich lediglich daran, dass einer der beiden eine helle Schildkappe getragen haben soll. Die Polizei Imst ersucht deshalb die Bevölkerung um Hinweise.