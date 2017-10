Nationalratswahl und Olympia-Abstimmung

Die Tiroler können an diesem Sonntag den Nationalrat wählen und auch über eine Bewerbung für Olympische Winterspiele abstimmen. In Tirol sind für die Nationalratswahl 543.000 Bürger wahlberechtigt.

Zu vergeben sind in Tirol theoretisch 15 Mandate, bei der letzten Wahl vor vier Jahren wurden zehn Nationalratssitze direkt im Land vergeben. Über die Reststimmen werden die weiteren Mandate auf Bundesebene vergeben. Etwas mehr als 23.000 Stimmen waren das letzte Mal für ein Mandat in Tirol notwendig. Für die Volkspartei sind sich damit vier Mandate ausgegangen. FPÖ, SPÖ und Grüne konnten in Tirol jeweils zwei Nationalratssitze erringen. Die NEOS haben beim letzten Mal dagegen ein Mandat in Tirol um 6.000 Stimmen verfehlt.

Umfangreiche Berichterstattung Der ORF Tirol wird im Internet, Radio und Fernsehen umfassend und detailliert über den Wahlausgang informieren.

Über 65.000 Wahlkartenwähler in Tirol

Am Sonntag werden die Karten neu gemischt. Bis zuletzt haben die Parteien auch in Tirol versucht, die Wähler für sich zu gewinnen. Wie ihnen das gelungen ist, wird man am Nachmittag ab 17.00 Uhr sehen. Nach Schließung der letzten Wahllokale in Innsbruck wird es erste Ergebnisse und Hochrechnungen geben. Bei mehr als 65.000 Wahlkarten-Wählern in Tirol könnte die endgültige Mandatsverteilung allerdings erst im Laufe der kommenden Woche feststehen.

Abstimmung über Olympia-Bewerbung für 2026

Zugleich mit der Nationalratswahl können die Tiroler auch darüber abstimmen, ob sie eine Bewerbung für Olympische Winterspiele 2026 wollen oder ablehnen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Ausgang der Volksbefragung in Innsbruck. Die Landeshauptstadt wäre bei allfälligen Olympischen Winterspielen in Tirol Host-City, also Gastgeber-Stadt.