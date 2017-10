Erstes Tiroler Krimifest wird eröffnet

Am Samstagabend wird das erste Tiroler Krimifest eröffnet. 30 Autorinnen und Autoren werden an vielen Plätzen des Landes lesen und im Laufe einer Woche zeigen, dass Schreibende allmächtig sind über Gutes und Böses.

Erfunden haben das Festival der Autor Bernhard Aichner und Haymon-Verleger Markus Hatzer. Eröffnet wird es am Samstag um 20.00 Uhr im Innsbrucker Treibhaus, stattfinden wird es an vielen Orten quer durch das ganze Land Tirol. Bernhard Aichner sagt, man habe versucht eine gute Mischung zu machen und nicht nur in Innsbruck, sondern kreuz und quer im Land unterwegs zu sein.

Kommen werden internationale Gäste wie Simon Beckett und David Lagercrantz, aber auch viele prominente österreichische Autorinnen und Autoren. Aichner sieht kein Problem darin, dass in den vielen Krimis bereits jedes mögliche Verbrechen begangen wurde, denn jeder Autor schreibe es aus seiner Perspektive wieder neu, „das ist ja das Aufregende dran“.

Krimi ist Einstiegsdroge zum Lesen

Aichner sieht noch nicht den Höhepunkt des Krimibooms erreicht, „ich glaub, da geht noch viel“, sagte er am Samstagabend gegenüber „Tirol heute“. Über den Krimi bringe man viele Leute zum Lesen, „es ist irgendwie eine Einstiegsdroge“. Das Schöne an Literatur und Büchern sei, dass man danach trotzdem beruhigt einschlafen kann, „weil man weiß, es ist alles erstunken und erlogen“.

Auf Sprache und gute Figuren achten

Für mögliche Krimiautoren hielt Aichner ein paar Ratschläge parat. Als Autor dürfe man nie die Sprache vergessen, „wie erzähle ich meine Geschichte“. Dann brauche es einen guten Plot mit guten Figuren. „Es muss mindestens einen geben im Buch, den man mag“. Dann brauche es auch einen Antihelden, der dagegen kämpft. „Es braucht Reibung, es braucht Spannung“. Die Herausforderung von jedem Buch sei, das möglich zu machen und den Leser am besten ab Seite eins in das Buch hineinzuziehen.

