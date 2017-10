SPÖ zeigt sich im Finale kämpferisch

Nach den Wahlkampf-Turbulenzen der vergangenen Wochen zeigt man sich bei der Tiroler SPÖ kämpferisch. Mit einem Abschlussfest am Innsbrucker Marktplatz machte die SPÖ am Samstag nochmals mobil.

Laut Angaben der Partei absolvierte die Tiroler SPÖ 22.000 Hausbesuche. Am Marktplatz feierte man mit Musik und Frankfurter Würstel, wobei man sich betont klassenkämpferisch zeigte.

Die Tiroler SPÖ-Spitzenkandidatin für den Nationalrat Selma Yildirim bezeichnete die Stimmung trotz aller Wahlkampfpannen als „hervorragend“ und „sehr kämpferisch“, was sie zuversichtlich stimme. Christian Kern halte sie für einen sehr geeigneten Parteivorsitzenden. Es sei ein Riesenerfolg, dass man es nach 30 Jahren geschafft habe, gegen den Widerstand der ÖVP die Angleichung der Arbeiter und Angestellten zu erreichen.

Kritik an Wahlkampfspenden

Yildirim übte bei ihrer Rede am Marktplatz Kritik an Wahlkampspenden von Industriellen und Immobilienfirmen an die ÖVP und an den nach ihrer Sicht daran geknüpften Bedingungen.