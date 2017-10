Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen

Zwei Verkehrsunfälle haben am Freitag zwei Schwerverletzte gefordert. Eine alkoholisierte 22-Jährige prallte in Reutte gegen einen anderen Pkw. In Umhausen (Bezirk Imst) krachte ein 20-Jähriger gegen einen Schutthaufen.

Die 22-jährige Einheimische war gegen 10.45 Uhr in Reutte beim Kreisverkehr auf der Bahnhofstraße unterwegs. Die geriet dabei auf die Gegenfahrbahn prallte gegen den Pkw einer 77-jährigen Deutschen. Durch den Zusammenprall wurde der Pkw der Deutschen rund 20 Meter zurück gegen ein geparktes Auto geschleudert.

Die 77-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie musste mit der Rettung in das Krankenhaus Reutte eingeliefert werden. Ein Alkotest bei der 22-Jährigen ergab laut Polizei eine starke Alkoholisierung.

Gegen Schutthaufen geprallt

Gegen 21.00 Uhr ereignete sich in Umhausen auf der Ötztalstraße auf Höhe der Einfahrt zum Weiler Köfels der zweite Unfall. Der 20-Jährige geriet über den linken Fahrbahnrand hinaus, riss dabei mehrere Bäume um und kam schließlich auf einem Schutthaufen zum Stillstand. Der Lenker zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in das Krankenhaus Zams eingeliefert.