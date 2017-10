Grünberg will bestes VP-Bundesland werden

Mit einer Feier im Fachmarktzentrum in Imst am Freitag hat die ÖVP in Tirol ihren Wahlkampf ausklingen lassen. Mit dabei war auch Landes-Spitzenkandidatin Kira Grünberg, deren Ziel es ist, stimmenmäßig bestes VP-Bundesland zu werden.

Mit einem Gewinnspiel und türkiser Zuckerwatte lockte die ÖVP Groß und Klein. Kräftige Kost gab es schließlich auch für die SPÖ in Form einer Schelte von Klubobmann Jakob Wolf. Er kritisierte das Silberstein-Engagement der SPÖ, das den Wahlkampf massiv vergiftet hätte.

Dass man in Tirol als stimmenstärkste Partei aus dieser Wahl hervorgeht, daran zweifelt in Imst niemand wirklich. Wenngleich Parteichef Günther Platter noch am Freitag prognostiziert hat, dass es bundesweit knapper werden könnte, als die Umfragen zeigen. Deshalb sei es wichtig bis zur letzten Minute, um jede Stimme zu kämpfen.

Beste Landespartei und ein Mandat zusätzlich Bei der letzten Nationalratswahl erreichte die ÖVP in Tirol über 32 Prozent. Dieses Resultat möchte Grünberg gerne toppen. Um wie viel, ließ sie allerdings offen.

Behindertensprecherin und Sportagenden

Ihren Nationalratsplatz hat die VP-Spitzenkandidatin jedenfalls schon ziemlich fix in der Tasche. Für ein weiteres Tiroler Mandat bräuchte es vermutlich 34 Prozent. Die ehemalige Stabhochspringerin ist seit 2015 durch einen Trainingsunfall querschnittsgelähmt. Sie wird im kommenden Nationalrat als Behindertensprecherin der neuen Volkspartei fungieren. Eine Präferenz für einen Koalitionspartner, ließ sich Grünberg in Imst nicht entlocken.