Neos wollen „stärkeren Hebel“ als bisher

Auch die NEOS haben am Freitag ihr Wahlkampffinale in Tirol absolviert. Eine prominent besetzte NEOS-Tour hat am Nachmittag vor der Annasäule in Innsbruck Station gemacht. Matthias Strolz ist überzeugt, an Stimmen zulegen zu können.

ORF

Spitzenkandidat Matthias Strolz fasste noch einmal Argumente zusammen, warum die Leute seiner Partei die Stimme geben sollen - weil sie eben das beste Bildungsprogramm hätte, gegen den Parteienfilz arbeite und weil die Bürger im Vordergrund ihrer Politik stehen.

Strolz ist von Zugewinnen überzeugt Als kleine Partei habe man in den letzten fünf Jahren doch einiges bewegt, so Strolz. Jetzt will er einen stärkeren Hebel, um noch mehr bewirken zu können.

Strolz bezweifelt Verluste an ÖVP

Dass die NEOS viele Wähler an die ÖVP verlieren werde, glaubt Strolz nicht. Es werde welche geben, die dem türkisen Messias folgen werden, aber genauso viele werden von der ÖVP zur Bürgerpolitik der NEOS wechseln, glaubt der pinke Spitzenkandidat. Matthias Strolz, der aus Wald am Arlberg stammt und sieben Jahre in Innsbruck gelebt hat, setzt seine Tour Richtung Salzburg und Wien fort. Insgesamt ist er dabei 36 Stunden unterwegs - mit dem Zug.