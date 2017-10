Plansee-Ceratizit meldet Rekord-Übernahme

Der Hartmetallspezialist in der Plansee-Gruppe, Ceratizit, hat das deutsche Unternehmen Komet Group übernommen. Der Hersteller für Bohrwerkzeug beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter in 22 Tochtergesellschaften, teilte Plansee am Freitag mit.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellbehörden. Im Frühjahr hatte Ceratizit bereits die Übernahme der Unternehmen Becker Diamantwerkzeuge aus Deutschland und Best Carbide aus Kalifornien gemeldet - mehr dazu in Plansee übernimmt US-Werkzeughersteller.

Mit Abstand größte Transaktion

„Die Übernahme von Komet ist nicht nur die dritte Transaktion für Ceratizit in diesem Jahr, sondern auch die mit Abstand größte Einzelakquisition in der Unternehmensgeschichte“, erklärte Karlheinz Wex, Vorstand der Plansee-Gruppe, die im Geschäftsjahr 2016/17 einen konsolidierten Umsatz von 1,17 Mrd. Euro verbuchte - mehr dazu in Plansee: Umsatz gleich, Rochade im Vorstand.

Die Plansee-Gruppe beschäftigt nach eigenen Angaben 6.396 Mitarbeiter. Mit den Unternehmensbereichen Plansee Hochleistungswerkstoffe und GTP sowie dem Joint-Venture Ceratizit und einer Beteiligung an Molymet sei man eines der weltweit führenden pulvermetallurgischen Industrieunternehmen, das die gesamte Wertschöpfungskette der Werkstoffe Molybdän und Wolfram abdeckt - vom Erz bis zur kundenspezifischen Komponente, hieß es.

