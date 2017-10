Wikipedia bald auch auf Ladinisch

Zu den 295 Sprachen, in denen Wikipedia-Artikel derzeit verfasst werden, kommt bald das Ladinische hinzu. Ein Südtiroler Kulturprojekt will die Online-Enzyklopädie erweitern.

35.000 Personen sprechen Ladinisch als Muttersprache, in Südtirol sind es knapp 20.000. Das Kerngebiet der Sprecher umfasst fünf Dolomitentäler: Gröden und Gadertal (Südtirol), Fassa (Trentino), Ampezzo und Buchenstein (Belluno). Überall gibt es eigene Idiome. Wikipedia will dieser Vielfalt Rechnung tragen. Die Einträge sollen die lokalen Besonderheiten widerspiegeln.

Schüler schreiben Einträge

Das Ziel der ladinischen Wikipedia sei die Bildung einer selbstständigen Gemeinschaft von Wikipedianern, die die Enzyklopädie freiwillig mit Einträgen in ladinischer Sprache befüllen, sagt Susy Rottonara, die Leiterin des Projektes „Wikipedia Ladina“. Die ladinischen Kultureinrichtungen Südtirols wollen sich an der Erstellung „ihres“ digitalen Nachschlagewerks fortan aktiv beteiligen. Die Schüler der ladinischen Täler können sukzessive Artikel schreiben.

Erste Texte schon abrufbar

Einige Schlagwörter wurden bereits angelegt – etwa geographische Bezeichnungen wie „Europa“ und „America dl Sud“ oder Namen berühmter Künstler wie Frida Kahlo oder Salvador Dalì. Bei den Wiki-Sources sind schon Texte abrufbar: Briefe aus dem 19. Jahrhundert, Kalendergeschichten aus dem Ersten Weltkrieg oder Ampezzaner Übersetzungen einiger Märchen von Andersen und Perrault.

„Dass wir Ladiner nun selbst Akteure der Kommunikation im Internet werden, ist für uns als Sprachminderheit wichtig, denn unsere Artikulationsmöglichkeiten sind gering“, betonte Südtirols ladinischer Schulamtsleiter Roland Verra bei der Projektvorstellung. Finanziert wird das Projekt mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

Sprachen auf der Warteliste

Noch schlummert die ladinische Version im Brutkasten, dem Wikipedia-Inkubator. Auf dieser Warteliste verharren all jene Sprachen, deren Auftritt noch in Ausarbeitung ist. Dem Ladinischen leisten dort eher unbekannte Idiome Gesellschaft – so etwa das in Südpolen beheimatete Wilmesaurisch, das von deutschen Auswanderern in Brasilien gesprochene Riograndensisch oder das Plautdietsch, die Sprache der Russlandmennoniten.

