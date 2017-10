Möglicherweise verschiedene Wahllokale

Nicht für alle Wahlberechtigten in Tirol sind am Sonntag die Wahllokale für die Nationalratswahl und die Olympiabefragung identisch. Für die beiden Urnengänge gibt es nämlich unterschiedliche Stichtage.

Wer zwischen dem 25. Juli und dem 16. August seinen Hauptwohnsitz umgemeldet hat, steht möglicherweise bei den beiden Urnengängen in verschiedenen Wählerlisten. Für die Nationalratswahl mit dem Stichtag am 25. Juli taucht der- bzw. diejenige Person noch in der Liste der alten Wohnsitzgemeinde auf. Für die Olympia-Befragung ist der Stichtag dagegen erst der 16. August. Änderungen beim Wohnsitz sind also bis zu diesem Termin und damit länger als bei der Nationalratswahl berücksichtigt.

Wahlberechtigte, die davon betroffen sein könnten, sollten das beachten und sich am besten vorher nochmals informieren, damit sie am Wahltag keine bösen Überraschungen überleben und für einen der beiden Urnengänge im falschen Wahllokal stehen, empfehlen die Wahlbehörden.

Wahlkarten noch bis Freitag abholen

Noch bis Freitagmittag können Wahlkarten bei der Gemeinde persönlich beantragt und abgeholt werden - mehr dazu in Wahlkarten rechtzeitig beantragen.