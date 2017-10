Diözese investiert Millionen in Bildungshaus

14 Millionen Euro investiert die Diözese Innsbruck in ein neues Bildungshaus. Das Haus St. Michael in Pfons am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) wird neu gebaut und soll im Frühjahr des kommenden Jahres eröffnet werden.

Seit 1945 werden im Bildungshaus St. Michael oberhalb von Pfons Vorträge, Kurse, Seminare, Einkehrtage und erlebnispädagogische Wochen angeboten, vor allem für Jugendliche und Familien. Ab Februar sollen die Bildungsveranstaltungen im neuen Haus stattfinden, die Eröffnung ist für 14. April 2018 geplant.

2.000 Jugendliche pro Jahr im Bildungshaus

Wie die Leiterin des Bildungshauses St. Michael, Barbara Haas, erklärte, seien die Bereiche Familie und Lebensbegleitung, Spiritualität und Persönlichkeitsbildung die Schwerpunkte in der Bildungsarbeit: "Unsere Gäste finden hier attraktive Bildungsangebote und Ruhe und Abstand vom Alltag, Zeit zum Innehalten. Außerdem ist das Bildungshaus St. Michael ein besonderer Ort für Jugendliche, durchschnittlich erleben 2.000 Jugendliche pro Jahr im Bildungshaus Orientierungstage, Einkehrtage und erlebnispädagogische Tage.“

Diözese Innsbruck/Weingartner-Rachlé

58 Zimmer und zwölf Seminarräume

Das Bildungshaus wird in Holzbauweise errichtet, ökologisch, energieeffizient und nachhaltig, wie es heißt. Es bietet Platz für 58 Zimmer und zwölf Seminarräume. Wärmepumpen und Photovoltaik-Anlagen decken fast den gesamten Energiebedarf.

Bestehen bleiben das Canisiushaus und die von Josef Lackner geschaffene Kapelle. St. Michael ist eines von drei Bildungshäusern der Diözese neben dem Haus der Begegnung in Innsbruck und dem Bildungshaus Osttirol in Lienz.

