Tirol-Derby lockt Fans und Sicherheitskräfte

Das Interesse am Tirol-Derby in der Fußball Erste-Liga ist erneut groß. Am Freitag treffen am Tivoli der FC Wacker Innsbruck und die WSG Wattens aufeinander. Auch ein Aufgebot an Sicherheitskräften wird das Spiel beobachten.

Die Polizei hat wieder einen Sicherheitsbereich rund um das Stadion erlassen, denn der Fanansturm wird erheblich sein. Schon am Dienstag waren über 3.000 Tickets im Vorverkauf weg, beim FC Wacker rechnet man mit mindestens 7.000 Besuchern. Die Aktion Pro-Fußball-Tirol bringt zusätzlich Fußballvereinsmitglieder ins Stadion, ebenso können Freizeitticketbesitzer gratis zum Spiel.

Wacker-Fans kündigen Choreographie an

Laut Olympiaworld sollen dieses Mal mehr Verkaufsstände als üblich geöffnet sein. Die FC Wacker Fans marschieren ab 18.30 Uhr geschlossen von der Annasäule in Richtung Stadion, eine eigene Choreografie fürs Match ist laut Verein in Vorbereitung.

GEPA/Andreas Pranter

Wattens bisher mit mehr Derby-Siegen

Von der Papierform her ist der FC Wacker - derzeit Tabellendritter - klarer Favorit. Allerdings haben Derbys bekanntlich eigene Gesetze, wie auch die Statistik beweist. In den bisherigen fünf direkten Duellen der beiden Tiroler Spitzenvereine ging die WSG Wattens drei Mal als Sieger vom Platz. Das erste Duell in der laufenden Saison entschied allerdings der FC Wacker in Wattens mit 3:1 für sich.

Das Tiroler Derby wird auch live im Fernsehen zu sehen sein. Ab 20.30 Uhr überträgt ORF Sport plus und auch Radio Tirol ist bei diesem Spiel live dabei.

