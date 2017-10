Fassbaender bekommt Echo für Lebenswerk

Die ehemalige Intendantin am Tiroler Landestheater Brigitte Fassbaender wird mit einem Echo-Klassik-Preis für ihr Lebenswerk geehrt. Sie sei eine der vielfältigsten Künstlerpersönlichkeiten unserer Zeit, teilte der Phono-Verband mit.

Die 78-jährige Sängerin, Regisseurin, Autorin und Pädagogin gehöre zu den herausragenden Protagonisten der klassischen Musik. Ihre Operninterpretationen zeichneten sich durch eine einmalige Verbindung von gesanglicher Qualität und schauspielerischer Durchdringung aus, heißt es von dem deutschen Phono-Verband weiter.

TLT

Als erste Frau überhaupt habe sie die großen Liederzyklen von Franz Schubert aufgenommen. Sie sei an rund 250 CD- und Schallplattenproduktionen beteiligt gewesen. Seit ihrem Rückzug vom Gesang ist sie als Regisseurin tätig. Von 1999 bis 2012 war sie Intendantin am Tiroler Landestheater. Der Preis soll Fassbaender am 29. Oktober in der Hamburger Elbphilharmonie überreicht werden.