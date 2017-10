Brutale Schlägereien in Innsbruck

Zu zwei Schlägereien ist es am Sonntag in Innsbruck im Bereich der Bogenmeile und im Stadtteil Amras gekommen. Beteiligt waren Iraker und Tschetschenen. Mehrere Personen mussten in die Klinik gebracht werden.

Ein 28- und ein 30-jähriger Iraker feierten am Sonntag um 7.30 Uhr nach einer durchzechten Nacht mit Bekannten in dem Lokal. Dort tauchte dann rund ein Dutzend Tschetschenen auf und attackierte die Iraker. Die alarmierte Polizei rückte mit fünf Streifenwagen an, um die Massenschlägerei zu beenden. Mehrere Beteiligte wurden in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Untertags trafen die Kontrahenten in einem Lokal im Innsbrucker Stadtteil Amras erneut aufeinander. Es kam wieder zu Fußtritten und Faustschlägen. Abermals musste die Polizei einschreiten.

Weitere Schlägerei in Amras

Zu einer weiteren Auseinandersetzung ist es am Sonntag am frühen Nachmittag ebenfalls in Innsbruck in der Amraserstraße gekommen. Drei Männer schlugen ohne ersichtlichen Grund auf einen 25-jährigen Österreicher ein und brachten ihn schließlich zu Boden. Auch dort wurde der Mann weiter mit Fußtritten und Faustschlägen attackiert. Er erlitt multiple Verletzungen und wurde von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Einer der Täter konnte bereist identifiziert werden, es handelt sich um einen 26-jährigen Russen.