Wahlkarten rechtzeitig beantragen

Am Sonntag wählen die Tirolerinnen und Tiroler den neuen Nationalrat und stimmen über die Olympiabewerbung 2026 ab. Wer am Wahltag nicht das zuständige Wahllokal aufsuchen kann, kann per Wahlkarte die Stimme abgeben.

Die Regelungen für Wahl- beziehungsweise Stimmkarte, wie das bei der Volksbefragung heißt, sind zwar ähnlich aber nicht ganz gleich. Schriftlich ist in beiden Fällen ein Antrag dafür noch bis Mittwoch möglich. Danach kann bis Freitagmittag die Wahlkarte bei der Gemeinde noch persönlich beantragt und abgeholt werden.

Wahlkarte muss rechtzeitig eintreffen

Wichtig ist in beiden Fällen, dass die Wahlkarte rechtzeitig bei den Wahlbehörden eintrifft, damit die Stimme zählt. Wer das per Post macht, sollte die Zustellungszeit mit einrechnen. Ansonsten kann die Wahlkarte für die Nationalratswahl am nächsten Sonntag auch in jedem beliebigen Wahllokal in Österreich abgegeben werden - während der jeweiligen Wahlzeiten dort. Die Stimmkarte für die Olympia-Volksbefragung kann man dagegen nur in Tiroler Wahllokalen abgeben.