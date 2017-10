Hund schlug an: Bauer fand Verunglückten

Ein 20-jähriger alkoholisierter Motorradlenker ist in der Nacht auf Sonntag in Langkampfen von der Straße abgekommen und in einem Bach gelandet. Gefunden wurde der Mann, weil der Hund eines angrenzenden Bauernhofs anschlug.

Der 20-jährige Einheimische war kurz vor 4.00 Uhr in Langkampfen (Bezirk Kufstein) auf einer Gemeindestraße Richtung Kufstein unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte in einen angrenzenden Bach. In dem laut Polizei etwa einen Meter tiefen Bachbett blieb er verletzt liegen.

Bauer durch bellenden Hund geweckt

Der Hund eines angrenzenden Bauernhofs wurde durch den Unfall geweckt und begann laut zu bellen. Daraufhin hielt der Bauer Nachschau und fand den verunglückten 20-Jährigen. Er zog ihn aus dem Bach und verständigte die Einsatzkräfte. Der Motorradlenker wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Ein Alkotest verlief positiv.