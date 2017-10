Villa Blank: Mit neuem Konzept mehr Schüler

Die Tourismusfachschule Villa Blanka in Innsbruck will mit einem neuen Lehrplan der sinkenden Schülerzahl entgegenwirken. Unter anderem soll die dreijährige Ausbildung zum Koch und Kellner wieder aufgenommen werden.

Die 1950 gegründete Villa Blanka in Innsbruck ist die älteste Tourismusfachschule in Tirol. Derzeit besuchen 228 Schülerinnen und Schüler die Tourismusfachschule, die zuletzt allerdings mit sinkenden Schülerzahlen zu kämpfen hatte - mehr dazu in Villa Blanka kämpft gegen Schülerschwund.

Schwerpunkte in neuem Konzept

Darauf möchte Direktorin Sabine Wechselberger mit neuen Konzepten reagieren: „Das neue Konzept ist schüler- und praxisorientiert, die Interessen der Schülerinnen und Schüler werden dabei getroffen.“

Auf Fremdsprachen, die Digitalisierung sowie auf den Lebensraum 4.0 werde viel Wert gelegt. Die unternehmerische Schule passe gut zur Villa Blanka, so Sabine Wechselberger.

Drei- oder fünfjährige Ausbildung

Bei der fünfjährigen Ausbildung kann man dann ab dem nächsten Schuljahr aus diesen drei Schwerpunkten wählen. Auch die dreijährige Schulausbildung zum Koch und Kellner soll wieder aufgenommen werden.

Es werde dadurch weder teurer, noch brauche man mehr Lehrer. Das neue Konzept könne mit den personellen Ressourcen gelebt werden und starte im Herbst 2018, so die Direktorin.

Antrag auf Status als Erasmus-Schule

Sabine Wechselberger suchte für die Tourismusfachschule auch um den Status als Erasmus-Schule an. Würde das durchgehen, würde das EU-Förderungen bedeuten. Den Schülern würde so ein zusätzlicher Arbeitsaufenthalt im Ausland ermöglicht werden.

Auch baulich sind Änderungen geplant. So plant der Trägerverein der Schule ein neues Internat.

