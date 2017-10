Bischof wegen Nächtigungsverbots enttäuscht

Der designierte Innsbrucker Bischof Hermann Glettler zeigt sich von der Entscheidung des Innsbrucker Gemeinderats für ein Nächtigungsverbot für Obdachlose in der Altstadt enttäuscht. Kommende Woche soll es übrigens in Kraft treten.

„Obdachlosigkeit und Bettler auf unseren Straßen sind eine Tatsache und Teil des Abbilds gesellschaftlicher Entwicklungen“, meinte er in einer Aussendung. Diesen Entwicklungen müsse man mit „weitreichenden Lösungsbemühungen“ begegnen, argumentierte der designierte Bischof. Von der Caritas habe er erfahren, dass die vorhandenen und „gut geführten“ Einrichtungen nicht ausreichten. Es brauche sowohl den Ausbau an Tagesbetreuung, der mobilen Sozialarbeit wie die Erhöhung der Kapazitäten im Bereich der Notschlafstellen, verlangte Glettler.

Eine „wunderbare Stadt“ wie Innsbruck müsse sich auch in Zukunft durch Menschlichkeit auszeichnen und nicht durch Härte gegenüber jenen, die ohnehin schon an den Rand der Wohlstandsgesellschaft gedrängt wurden. Der „Dauerauftrag“ laute „Armut bekämpfen und nicht die Armen“, betonte Glettler.

Schon kommende Woche wird kontrolliert

Das Nächtigungsverbot in Innsbruck gilt in der gesamten Altstadt und den angrenzenden Straßen sowie in Teilen Wiltens und den Unterführungen entlang der Westbahn. Zeitlich gibt es keine Einschränkungen, sagt Sicherheitschef Elmar Rizzoli, Leiter der mobilen Überwachungsgruppe, die diese Bereiche kontrollieren wird. Zunächst will man Personen, die dort schlafen, informieren und auffordern zu gehen. Erst bei mehrfachen Verstößen gegen das Nächtigungsverbot soll gestraft werden, sagt Rizzoli. Der Strafrahmen beträgt bis zu 2.000 Euro.

Fünf Parteien für das Verbot

Der Innsbrucker Gemeinderat beschloss in der Nacht auf Freitag das Nächtigungsverbot im Freien in Teilen der Innenstadt. Die Wahl ging mit 24 zu 16 Stimmen für das Verbot aus. Dafür stimmten Für Innsbruck, Volkspartei, Seniorenbund, Rudi Federspiel und die Freiheitlichen - mehr dazu in Innsbruck: Nächtigungsverbot beschlossen.