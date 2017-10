Gnadenwald: Nach Mountainbike-Unfall gestorben

Ein 63-jähriger Innsbrucker ist nach einem Mountainbike-Unfall in Gnadenwald (Innsbruck-Land) im Krankenhaus gestorben. Nach Angaben der Polizei erlag der Mann in der Nacht auf Freitag in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen.

Der Einheimische war bei der Abfahrt von der Hinterhorn-Alm auf einem geraden Straßenstück ohne Fremdeinwirkung gestürzt.

Der Unfall hatte sich am Donnerstag kurz vor 14.30 Uhr ereignet. Der 63-Jährige wurde an Ort und Stelle von Rettungssanitätern und dem Team des Notarzthubschraubers „Heli 4“ reanimiert und mit Verdacht auf Schädelhirntrauma ins Krankenhaus Hall eingeliefert.