Innsbruck: Nächtigungsverbot beschlossen

Wie erwartet hat der Innsbrucker Gemeinderat in der Nacht auf Freitag das Nächtigungsverbot im Freien in Teilen der Innenstadt beschlossen. Die Wahl ging mit 24 zu 16 Stimmen für das Verbot aus.

Dafür stimmten Für Innsbruck, Volkspartei, Seniorenbund, Rudi Federspiel und die Freiheitlichen. Dagegen stimmten die Grünen und die SPÖ, sowie der Pirat und Elfriede Moser. Das Nächtigungsverbot soll in der gesamten Altstadt, den angrenzenden Straßenzügen sowie in Teilen Wiltens und den Unterführungen entlang der Westbahn gelten.

Alarmierende Maßnahmen für Bettellobby

Als menschenverachtend kommentierte die Bettellobby Tirol die beschlossenen Nächtigungsverbotszonen. Dass derartige Maßnahmen noch im 21. Jahrhundert eingeführt werden, sei nicht nur beschämend sondern auch alarmierend.

Menschen, die am Boden liegen, in massiver Armut leben und keinen Ort für sich haben, würden diffamiert, aus dem Blick verbannt und letzten Endes eingesperrt.

Beschluss der Stadtregierung ging voraus

Für die Innsbrucker Altstadt hatte die Stadtregierung am Mittwoch ein Nächtigungsverbot für Obdachlose beschlossen. Die SPÖ und die Grünen stimmten dagegen. Am Donnerstag musste darüber noch der Gemeinderat abstimmen - mehr dazu in Stadtregierung beschließt Nächtigungsverbot.