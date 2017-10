Vermutlich Brandstiftung in Wohnung

Nach einem nächtlichen Wohnungsbrand in Innsbruck geht die Polizei von Brandstiftung aus. Der Brand war an zwei Stellen in der Wohnung ausgebrochen: Im Schlafzimmer und im Wohnzimmer.

Gegen 2.30 Uhr wurde das Feuer in der Wohnanlage in der Tschiggfreystraße im Westen Innsbrucks bemerkt. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Personen waren zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Die restlichen Bewohner des Mehrparteienhauses mussten in der Nacht vorübergehen evakuiert werden

zurück von weiter

Feuerwehr konnte Flammen rasch löschen

Da der Brand an zwei Stellen in der Wohnung ausbrach, wurden die Ermittler sofort stutzig. „An einer Stelle ist das Feuer von selbst wieder ausgegangen, die Flammen an der zweiten Stelle konnten von der Feuerwehr rasch gelöscht werden“, so ein Polizeisprecher.

Am Vormittag setzten die Ermittler die Spurensuche in der ausgebrannten Wohnung fort. Sie gehen derzeit von Brandstiftung aus. Auf die Frage nach einem möglichen Verursacher gibt sich die Polizei noch bedeckt. Die Nachforschungen laufen - auch dazu, wer sich zuletzt in der Wohnung aufgehalten hat.