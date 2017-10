Adlerrunde schickt Forderungen nach Wien

Die Adlerrunde, ein Zusammenschluss von Tiroler Unternehmern, formulierte am Mittwoch ihre Erwartungen an die künftige Bundesregierung. Man hofft auf flexiblere Arbeitszeiten und steuerliche Entlastung. Zudem sieht man Olympia 2026 als Chance.

42 Unternehmer aus Tirol, darunter Seilbahner Franz Hörl, Bauunternehmer Thomas Bodner oder Speckproduzent Karl Handl, schickten im Vorfeld der Nationalratswahl am 15. Oktober ihren Wunschzettel Richtung Wien.

60 Stunden-Woche und gegen Klassenkampf

Von der nächsten Regierung erhoffen sich die fünf Unternehmerinnen und 37 Unternehmer „umfassende Reformen, um den Wirtschaftsstandort zu sichern“. So soll es möglich werden, Mitarbeiter „zwölf Stunden pro Tag“ und „60 Stunden pro Woche“ zu beschäftigen, um Auftragsspitzen abzufedern. Das „Wohl der Wirtschaft“ müsse die kommenden Jahre im Mittelpunkt stehen. Der „Klassenkampf“ stehe dem entgegen.

Gegen Sozialpartner Autohändler Fritz Unterberger wetterte heftig gegen die Sozialpartner. ÖGB und AK würden teils „widerlich“ agieren, sagte er.

Auch wünsche man sich eine Senkung der Sozialbeiträge und anderer Lohnnebenkosten. Mit 43,4 Prozent an Abgaben sei Österreich im EU-Vergleich ein „Hochsteuerland“. Das verhindere Wirtschaftswachstum und internationale Wettbewerbsfährigkeit, so die Adlerrunde.

Schwierigkeit der Betriebsübergaben

Außerdem müssten Betriebsübergaben erleichtert werden. Aufgrund von „überbordenden Vorschriften, etwa durch gewerbe- und brandschutzrechtliche Auflagen und steuerlichen Lasten“ sei eine Übergabe der Firma an die nächste Generation „nahezu unmöglich“: 67 Prozent der Familienunternehmen würden es, laut Adlerrunde, in die zweite Generation schaffen, 37 Prozent in die dritte und nur noch 12 Prozent in die vierte Generation. Das führe zu einem „Ausverkauf der Heimat“, denn heimische Unternehmer würden sich zu einem Verkauf gezwungen sehen und das rufe „ausländische Interessenten auf den Plan“.

Darüber hinaus spricht sich die Adlerrunde für eine „Entbürokratisierung“ aus. Klein- und Mittelbetriebe seien mit Vorschriften konfrontiert, die Konsumenten oder Arbeitnehmer im internationalen Konzernumfeld schützen, im „regionalen Wirtschaftsraum durch Überregulierung jedoch immer mehr zum Aussterben heimischer Betriebe führt“.

Reformen „endlich“ umsetzen Ingeborg Freudenthaler meinte, die Betriebe seien mit den bestehenden Vorschriften „überfordert“. Sie appelliert an die künftige Politik, Reformen „endlich umzusetzen“.

Eindeutiges „Ja“ zu Olympia 2026

Eine mögliche Austragung der Olympischen Winterspiele 2026 in Tirol wird von der Adlerrunde als „starker Impuls für den Standort und den heimischen Arbeitsmarkt“ gewertet. Geld fließe nach Tirol, das sonst nicht da wäre, hieß es. Außerdem habe Tirol „die besten Voraussetzungen, es erzeuge eine Aufbruchstimmung und schaffe Platz für Innovationsgeist und zukunftsfähige Entwicklungen“, so die Vorstands-Mitglieder der Adlerrunde Peter Grüner und Klaus Mark.

