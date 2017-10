Land kauft Traglufthallen von TSD

Das Land Tirol wird den Tiroler Sozialen Diensten (TSD) die drei ungenützten Traglufthallen abkaufen. Die Traglufthallen waren von der landeseigenen Tochter TSD für die Unterbringung von Flüchtlingen angekauft worden.

Fünf Traglufthallen um insgesamt 6,6 Millionen Euro wurden am Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung gekauft. Aufgestellt wurden aber nur zwei, eine in Hall und eine in Innsbruck-Mühlau - mehr dazu in Traglufthalle für Flüchtlinge in Hall fertig und Traglufthalle in Innsbruck genehmigt . Drei Traglufthallen wurden hingegen nie aufgestellt. Nun will das Land diese Hallen den Tiroler Sozialen Diensten abkaufen.

Zeitungsfoto.at

Lange war unklar, was mit den viel diskutierten und nie genutzten Hallen passieren soll - mehr dazu in Verwirrspiel um ungenutzte Traglufthallen . Am Dienstag hat die Landesregierung beschlossen, sie um 180.000 Euro von den TSD zu erweben, um sie humanitären Zwecken zur Verfügung zu stellen. Derzeit würden Gespräche mit entsprechenden Organisationen geführt. Der Kauf erfolgte, weil die Tiroler Sozialen Dienste die Hallen aus rechtlichen Gründen nicht Hilfsorganisationen zur Verfügung stellen könnten, heißt es aus dem Büro von Soziallandesrätin Christine Baur (Grüne).