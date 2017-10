Konditorei Murauer ist insolvent

Über den Cafe- und Konditoreibetrieb Murauer GmbH mit Sitz in Innsbruck ist ein Konkursverfahren eröffnet worden. Betroffen davon sind 100 Beschäftigte an sieben Standorten in Innsbruck, Hall und Rum.

Man geht von Verbindlichkeiten in der Höhe von rund 480.000 Euro aus. Betroffen sind neben den 100 Beschäftigen auch 40 Gläubiger. Das teilten die Gläubigerschutzverbände KSV1870 und Creditreform am Dienstag mit. Sanierungsbemühungen und Optimierungsversuche haben laut Creditforum nicht die erhofften Verbesserungen und Umsatzerhöhung gebracht.

ORF

Als Gründe für die Insolvenz nannte die Schuldnerin gegenüber dem KSV1870 die hohe Dichte an Gastronomiebetrieben in Innsbruck und den dadurch entstandenen Preisdruck. Weiters hätten die steigenden Rohstoffpreise dem Unternehmen zugesetzt. Auch ein verlorener Prozess hätte zu der aktuellen Entwicklung geführt.

Laut den beiden Gläubigerschutzverbänden plant das Unternehmen eine Fortführung. Ob und in welcher Form das möglich ist, muss nun der Insolvenzverwalter klären.