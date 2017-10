Auch alte Tiere hoffen auf ein neues Leben

Heuer ist jeder dritte in einem Tiroler Tierheim aufgenommene Hund älter als zehn Jahre gewesen. Auch bei den Katzen kamen deutlich mehr ältere ins Tierheim als im Jahr zuvor. Alte Tiere warten viel länger auf einen neuen Platz als junge.

Bracken-Mischling Lucky ist zwölf Jahre alt und wartet wie viele andere Haustiere im Tierheim Mentlberg auf ein neues Zuhause. Die meisten Menschen, die sich im Tierheim Mentlberg nach einem neuen Hund umschauen, gehen an ihm vorbei - das Alter schreckt viele ab.

Dabei gebe es viele Vorteile, wenn man sich für ein älteres Tier entscheidet, sagt Stefanie Pleyer vom Tierschutzverein für Tirol: „Ältere Tiere sind viel ruhiger, sind in ihrem Charakter gefestigt, brauchen nicht mehr ganz so viel Aufmerksamkeit und Auslauf und wollen vor allem kuscheln. Junge hingegen müssen erst erzogen werden, brauchen sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit, sind oft flegelhaft. Man unterschätzt oft den Aufwand, den ein junger Hund bedeutet.“

Pfleger geben so viel Zuwendung wie möglich

Alte Tiere warten überdurchschnittlich lange auf einen neuen Platz, manche müssen überhaupt ihren Lebensabend im Tierheim verbringen. Im Tierheim versucht man, den Tieren den Lebensabend so angenehm wie möglich zu gestalten. Keinesfalls werde ein Tierheimtier früher eingeschläfert, nur weil man einen Platz braucht: „Wenn es dann soweit ist, kommt der Tierarzt ins Tierheim. Es ist auch auf jeden Fall ein Pfleger dabei, der darauf schaut, dass das Tier gut rüberkommt.“

Verweildauer bei Älteren deutlich länger

Aber soweit sollte es nach Wunsch der Tierheimmitarbeiter gar nicht kommen, denn sie würden sich wünschen, dass jeder ihrer Schützlinge ein neues Zuhause findet und den Lebensabend dort verbringen kann. Auch bei Bracken-Mischling Lucky geben sie die Hoffnung nicht auf. Die durchschnittliche Verweildauer im Tierheim liegt bei älteren Hunden bei etwa fünf Monaten, jüngere Hunde bleiben meist nur einen Monat, Welpen maximal ein paar Wochen. Heuer wurden bislang 109 Hunde in den Tiroler Tierheimen aufgenommen, 37 Prozent dieser Hunde waren älter als zehn Jahre. Im Vorjahr lag der Prozentsatz der Über-Zehnjährigen noch bei 13 Prozent.

Bei Katzen - egal ob älter oder jung - ist die Verweildauer im Tierheim länger als bei Hunden, so warten junge Katzen im Schnitt zwei Monate auf einen neuen Platz. Wobei bei vielen Interessenten schon eine Katze, die älter als zwei Jahre ist, als alt gilt, beklagt Kristin Müller, Geschäftsführerin des Tierschutzverein für Tirol. Heuer wurden in den Tiroler Tierheimen bislang 656 Katzen aufgenommen, dabei waren 13 Prozent über zehn Jahre alt. Ältere Katzen kommen oft deshalb ins Tierheim, weil ihre Besitzer versterben oder ins Altersheim kommen und sich niemand mehr um das Tier kümmern kann oder will.

Im Oberland bietet eine engagierte Tierschützerin alten Katzen ein Zuhause, wo sie ihren Lebensabend bis zum Schluss verbringen können - mehr dazu in Tirols erstes Katzenseniorenheim.

