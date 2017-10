163 Tunnel müssen gereinigt werden

Traditionell im Oktober startet auch heuer wieder die Reinigungsaktion und technische Überprüfung der Tunnels, Galerien und Unterflurtrassen im Tiroler Landesstraßennetz. Drei Wochen sind dafür eingeplant.

163 Tunnel mit einer Gesamtlänge von 50 Kilometern haben die Mitarbeiter der Sraßenmeisterei, unterstützt von Technikern und Spezialfirmen ab Dienstag vor sich. Die jährliche Herbstreinigungsaktion und technische Überprüfung soll in erster Linie den Verkehr sicherer machen. Temporäre Sperren seien bei umfangreichen Arbeiten unumgänglich, sagt Bernd Stigger, der im Land Tirol für die Straßenerhaltung zuständig ist.

Asfinag

Kurze Sperren meist in der Nacht

Indem die Arbeiten großteils in der Nacht stattfinden, exakt geplant und konzentriert werden, könnten die Sperren aber kurz gehalten werden. Häufig werden örtliche Umleitungen eingerichtet. Begonnen wird die Reinigungsaktion am Dienstag in der Nacht im Brettfalltunnel, beendet mit dem Lermooser Tunnel am 20. Oktober.