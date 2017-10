ORF-TVthek goes school in Südtirol

Im Rahmen der Aktion „ORF-TVthek goes school“ steht seit 2. Oktober 2017 ein neues zeit- und kulturhistorisches Videoarchiv bereit, das die „Geschichte Südtirols“ zum Thema hat. Die Videos wurden speziell für die Integration in den Unterricht ausgewählt.

Im Zentrum des Archivs stehen Beiträge und Sendungen des ORF, die über bedeutende Geschehnisse und Entwicklungen in Südtirol vom Mittelalter bis zur Gegenwart informieren. Das neue Videoarchiv zu Süditirol umfasst insgesamt 106 Sendungen und Beiträge aus dem ORF-Archiv.

ORF-TVthek goes school-Trailer Das Archiv „Die Geschichte Südtirols“ ist nicht nur österreichweit, sondern auch in Südtirol sowie weltweit uneingeschränkt und unbefristet zugänglich.

Breites Themenspektrum

Die einzelnen Rubriken informieren detailliert über „Politik und Landeshauptleute“, beleuchten die „Geschichte“ des Landes, widmen sich in einem eigenen Kapitel der „Südtirolfrage“, zeigen die Naturschönheiten des Landes in der Rubrik „Natur“, informieren im Bereich „Kultur“ über Südtiroler Künstler/innen, erinnern an „Sport“-Legenden und präsentieren im „Panorama“ weiteres Spannendes und Wissenswertes über das Land. Insgesamt entsteht so ein informatives und facettenreiches Bild der Geschichte und Gegenwart Südtirols.

Zusammenstellung für den Unterricht

Die Videobeiträge wurden vom ORF-Landesstudio Tirol und der ORF-Redaktion Südtirol, der ORF-Hauptabteilung für Online und neue Medien und dem multimedialen ORF Fernseharchiv so ausgesucht, dass sie ideal zur multimedialen Ergänzung im Schulunterricht eingesetzt werden können.

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz betonte bei der Präsentation, dass der ORF Tirol mit der Redaktion in Südtirol schon seit Jahrzehnten ein umfassendes Programm für und über das Land Südtirol gestalte. "In dem neuen ‚ORF-TVthek goes school‘ -Videoarchiv ‚Die Geschichte Südtirols‘ werden nun viele dieser Sendungen und Beiträge via Web langfristig zugänglich gemacht und bieten so speziell auch jungen Menschen einen informativen, spannenden und multimedialen Einblick in Geschichte und Kultur dieses Landes.“

Helmut Krieghofer, Landesdirektor ORF Tirol, spricht von einem besonderen Projekt: "Das Videoarchiv wird auch laufend aktualisiert. Eine weitere Initiative des ORF in Südtirol mit dem Ziel, dass der Geschichtsunterricht an Südtirols Schulen in Zukunft noch spannender gestaltet werden kann.“

Präsentation in Bozner Schule Zwei Bozner Oberschulklassen durften sich im Zuge der Präsentation als erste Schüler Südtirols durch die Geschichte ihres Landes klicken.

Das Projekt „ORF-TVthek goes school“

„ORF-TVthek goes school“ ist Teil des Angebots der Videoplattform ORF-TVthek. Ziel von „ORF-TVthek goes school“ ist es, Online-Themenschwerpunkte mit herausragendem und einzigartigem Videomaterial aus dem ORF-Archiv zu den Bereichen Zeit- und Kulturgeschichte dauerhaft und unbefristet online abrufbar anzubieten. Die Inhalte der Archive sollen dabei vor allem Lehrer/innen und Schüler/innen ansprechen und sind speziell als multimediales Bildungsangebot für den Unterricht an Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen geeignet.

Link: