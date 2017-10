Arbeitslosigkeit sinkt weiter

Die Arbeitslosigkeit ist in Tirol im September um 12,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurückgegangen. Im Österreichvergleich verzeichnet Tirol den stärksten Rückgang bei der Arbeitslosigkeit.

Die Arbeitslosenquote lag in Tirol im September bei 4,8 Prozent. Insgesamt waren hierzulande 16.793 Personen arbeitslos gemeldet. Konkret waren in Tirol 2.382 Personen weniger arbeitslos gemeldet als im September des Vorjahres. Während in Tirol die Arbeitslosigkeit in diesem Monat um 12,4 Prozent sank, ist sie österreichweit um 6,3 Prozent zurückgegangen. Das ist der stärkste Rückgang seit sechs Jahren - mehr dazu in Arbeitslosigkeit sinkt weiter (oesterreich.ORF.at).

Rückgänge in allen Bereichen

Am Tiroler Arbeitsmarkt ist es in allen Branchen, Bezirken und Altersgruppen zu einem Rückgang gekommen. Tirols AMS-Chef Anton Kern führt das auf die gute Konjunktur zurück, die in Tirol schon seit Monaten zur spüren sei. Besonders hoch ist der Rückgang der Arbeitslosigkeit im Bereich Beherbergung und Gastronomie mit einem Rückgang von 15,5 Prozent, gefolgt von Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen.

Die Arbeitslosigkeit ist zwar bei allen Altersgruppen zurückgegangen. Je jünger die Arbeitssuchenden, um stärker sind die Rückgänge allerdings.

Mehr offene Stellen gemeldet

Die Anzahl der Personen in AMS-Schulungen ist annähernd gleich geblieben. „Beruflicher Weiterbildung kommt immer größere Bedeutung zu. Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Entwicklungen und Lernbereitschaft sind heute wichtige Voraussetzungen für den beruflichen Erfolg und die Sicherheit des Arbeitsplatzes, daher wird der Höherqualifikation seitens des AMS Tirol weiterhin großes Augenmerk gewidmet,“ sagte dazu Kern.

Es wurden auch mehr offene Stellen beim AMS gemeldet. Im September waren es 5.430, um 410 mehr als im gleichen Monat des Vorjahres. Das entspricht einer Zunahme von 8,2 Prozent.