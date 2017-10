Beim Wandern über 150 Meter abgestürzt

Bei Pertisau am Achensee ist am Samstagnachmittag ein Wanderer über 150 Meter abgestürzt. Der Deutsche überlebte den Unfall mit teils schweren Verletzungen an der Halswirbelsäule und den Unterschenkeln.

Der 47-jährige Deutsche brach am Nachmittag mit vier Kollegen zu einer Wanderung auf die Seebergspitze auf. Der Weg gilt als konditionell anspruchsvoll und steil. In einer Höhe von etwa 1.500 Meter beschloss der Mann daher umzukehren. Für den Abstieg ins Tal wählte er einen selten begangenen Steig, ein Kollege begleitete ihn.

Schwere Verletzungen an Halswirbelsäule

Nach knapp 400 Metern stolperte der 47-Jährige plötzlich und stürzte rund 150 Meter über steiles Waldgelände ab. Dabei zog er sich teils schwere Verletzungen an der Halswirbelsäule, am Ellenbogen und den Unterschenkeln zu.

Sein Begleiter verständigte die Rettungskräfte. Der schwer verletzte Deutsche musste mit dem Tau vom Notarzthubschrauber geborgen und ins Tal geflogen werden.