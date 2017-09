Platter fordert Rücktritt von Niedermühlbichler

LH Günther Platter (ÖVP) hat nach den Enthüllungen über die Aktivitäten des SPÖ-Beraters Tal Silberstein den Rücktritt von SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler gefordert. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) müsse Konsequenzen ziehen.

„Eine Entlassung der SPÖ-Bundesgeschäftsführung scheint für mich unumgänglich“, so Günther Platter. Kern solle in seiner Partei für Ordnung sorgen. Die jüngsten Enthüllungen hätten die „Schwelle des Erträglichen endgültig überschritten“. Absolut unglaubwürdig sei, dass die SPÖ-Parteizentrale rund um Niedermühlbichler von den Machenschaften seines Beraters nichts gewusst haben soll, bemängelte Platter: „Es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder Kern und Niedermühlbichler haben die Partei nicht im Griff oder sie erzählen bewusst die Unwahrheit“.

Wie „profil“ und „Presse“ am Samstag berichten, steckt der in Israel verhaftete Berater sowohl hinter der rassistischen Facebook-Seite „Die Wahrheit über Sebastian Kurz“ als auch hinter „Wir für Sebastian Kurz“, die sich als Fanseite für den ÖVP-Chef gibt. Die SPÖ bestätigt die Involvierung eines Parteimitarbeiters - mehr dazu in Medien: Silberstein organisierte Pro- und Anti-Kurz-Seite (news.ORF.at).

Links: