Frau nach Sturz mit E-Bike verstorben

Eine 76-jährige Frau ist am Freitag nach einem Sturz mit ihrem E-Bike verstorben. Die Tirolerin war in der Nacht auf Freitag in Götzens (Bezirk Innsbruck-Land) gestürzt, wobei sie sich schwere Kopfverletzungen zuzog.

Die Frau war am Donnerstag gegen 23.00 Uhr hinter ihrem Mann auf der Neu-Götznerstraße unterwegs gewesen, als sie aus noch unbekannter Ursache stürzte und sich schwer am Kopf verletzte. Sie wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht, wo sie am Freitag ihren schweren Verletzungen erlag.