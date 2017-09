Arlbergtunnel geht am Abend wieder auf

Nach drei Jahren Bauzeit mit zwei mehrmonatigen Totalsperren wird der Arlbergstraßentunnel Freitagabend für den Verkehr wieder freigegeben. Die Asfinag hat für die Modernisierung des 40 Jahre alten Tunnels rund 160 Millionen Euro investiert.

Der fast 14 Kilometer lange Arlbergtunnel zählt ab jetzt zu den modernsten und sichersten Straßenröhren. Während der Sanierungsarbeiten wurde zum Beispiel ein akkustisches Tunnel-Monitoring eingebaut. Bei außergewöhnlichen Geräuschen, etwa bei einem Reifenplatzer oder bei einem Unfall, wird automatisch die Tunnelwarte alarmiert.

37 neue Fluchtwege und Pannenbuchten

Außerdem ist eine Hochdruck-Sprühnebelanlage installiert worden, die im Falles eines Brandes das Feuer rasch löschen soll. Dazu kommen 37 neue Fluchtwege und acht neue Pannenbuchten. Bereits seit zwei Jahren ist ein Thermo-Scanner in Betrieb, der bei den Tunnelportalen überhitzte Lkws an der Einfahrt in den Tunnel hindert. An den Abschluss- und Wiedereröffnungsfeierlichkeiten (10.30 Uhr) nehmen die Landeshauptleute von Vorarlberg und Tirol teil, sowie hochrangige Vertreter der Asfinag teil.

