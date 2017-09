Alpenzoo bekommt einen neuen Direktor

Der Innsbrucker Alpenzoo bekommt einen neuen Direktor. Ab 1. Jänner übernimmt Andre Stadler das Ruder im Tiergarten unter der Innsbrucker Hungerburg. Damit geht die 26 Jahre lange Ära von Michael Martys zu Ende.

Der 1978 im deutschen Wuppertal geborene Andre Stadler bringt Zoo-Erfahrung mit. Im dortigen Zoo war er während seiner zehn Jahre langen Tätigkeit unter anderem für die Medienarbeit, aber auch für die operative und strategische Zooarbeit zuständig. Zuvor studierte Stadler in Bochum Biologie.

Aus 26 Bewerbern ausgewählt

Am Alpenzoo sprach Stadler vor allem sein Konzept mit der Konzentration auf die alpine Tierwelt an. Dieses Alleinstellungsmerkmal will der künftige Direktor auch weiterhin stärken. Stadler wurde vom Präsidium des Alpenzoos aus 26 Bewerbern ausgewählt und konnte sich zuletzt in einem Hearing durchsetzen.

Alpenzoo

Mit dem Dienstantritt von Stadler geht Michael Martys in Pension. Martys stand dem Innsbrucker Zoo seit 1992 vor. In seiner Zeit entstanden unter anderen der Schaubauernhof für gefährdete Nutztierrassen, begehbare Anlagen für für Steinböcke, Bartgeier und Waldrappen, das neue Bärengehege und ein großes Alpensee-Aquarium.

Vorschusslorbeeren für Stadler

Martys zeigte sich überzeugt, „dass unser Präsidium mit der Wahl von Andre Stadler zum neuen Direktor eine gute, zukunftsweisende Entscheidung für den Alpenzoo getroffen hat“. Der Präsident des Alpenzoos Herwig van Staa sagte, er sei überzeugt, dass es Stadler gelingen werde, in den nächsten Jahren wichtige neue Impulse für den Alpenzoo zu setzen.

Link: