Lehrling nach Absturz vom Dach schwerstverletzt

In Schwaz ist es am Donnerstagvormittag zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein 15-jähriger Lehrling ist acht Meter vom Dach eines Stadthauses am Pirchanger gestürzt. Er wurde mit dem Hubschrauber in die Klinik nach Innsbruck gebracht.

Der Unfall passierte um ca. 9.15 Uhr. Der Lehrling stand im Giebelbereich der Dachkonstruktion, als er laut Polizeiangaben aus noch ungeklärter Ursache acht Meter in die Tiefe stürzte. An der Unfallstelle folgten Erstversorgungsmaßnahmen durch den Notarzt. Über den Zustand des jungen Mannes ist derzeit nichts bekannt.

Nach dem Unfall stand neben zahlreichen Ersthelfern auch ein Kriseninterventionsteam im Einsatz. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang laufen. Auch das Arbeitsinspektorat wurde zur Prüfung des Hergangs eingeschaltet.

Brand im „Kobaldhaus“ im Februar

Teile des sogenannten „Kobaldhauses“ sind im Februar dieses Jahres abgebrannt. Der Dachstuhl und Teile einer Holzveranda wurden ein Raub der Flammen - mehr dazu in Mehrparteienhaus in Schwaz in Brand.