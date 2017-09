Bergsteiger im Zillertal tödlich abgestürzt

Im Zillertal ist in der Nacht auf Donnerstag ein vermisster Bergsteiger tot entdeckt worden. Der laut ersten Angaben polnische Staatsbürger dürfte mehrere hundert Meter abgestürzt sein.

Als der Mann am Mittwochabend nicht in sein Hotel zurückkehrte, alarmierte eine Angehörige gegen 20.00 Uhr die Einsatzkräfte. Zwölf Helfer der Bergrettung sowie Alpinpolizisten suchten nach dem vermissten Bergsteiger. Sie wussten, dass der Mann auf der Ahornspitze war. Der Einsatz in der Nacht war schwierig, im Einsatz stand auch ein Polizeihubschrauber mit einem speziellen Suchgerät.

In steiler Rinne abgestürzt

Gegen 3.00 Uhr fanden die Helfer schließlich den Vermissten beim Abstieg auf der Südseite der Ahornspitze. Der Bergsteiger dürfte in einer steilen Rinne mehrere hundert Meter abgestürzt sein. Die Leiche soll am Donnerstag geborgen werden.