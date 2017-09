Zillertalbahn bei Schlitters entgleist

In Schlitters im Zillertal ist am Mittwochvormittag ein Triebwagen der Zillertalbahn entgleist und umgekippt. Ein angehängter Wagon der Bahn blieb seitlich in den Gleisen hängen. Die Ursache ist unklar. Betroffen waren 50 Fahrgäste.

Die Fahrgäste dürften mit einem Schrecken davon gekommen sein. Nach letzten Informationen wurden nur vier Personen leicht verletzt. Der Großteil der Passagiere konnte bereits kurz nach dem Unfall, der gegen 10.00 Uhr passierte, mit Bussen weiterfahren.

Der Schaden an den Garnituren und am Gleiskörper ist beträchtlich. Warum sich der Unfall im Bereich einer Weiche ereignet hat, ist noch unklar.

