Fünfjähriger Bub von Auto überrollt

Ein Fünfjähriger ist am Dienstag in Walchsee von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Der Bub war im Ortsgebiet auf der Bundesstraße in der Nähe eines Zebrastreifens plötzlich über die Straße gelaufen.

Der Unfall passierte am Dienstag gegen 17.30 Uhr. Ein 55-jähriger Einheimischer war auf der B 172 aus Kössen kommend unterwegs.

Fahrer konnte nicht mehr bremsen

Ca. 30 Meter vor einem Zebrastreifen lief plötzlich ein fünfjähriges Kind über die Straße direkt vor das Auto. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr bremsen. Der Bub aus den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde vom Pkw überrollt und dabei schwer verletzt. Er wurde nach notärztlicher Versorgung in das Klinikum Traunstein geflogen und dort stationär aufgenommen.