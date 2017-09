Nächtigungsrekord trotz August-Minus

Trotz einem leichten Nächtigungsminus im August bleibt der Tiroler Sommertourismus 2017 auf Rekordkurs. Zuwächse konnten dabei vor allem die Ferienwohnungen und Campingplätze verzeichnen.

Von Mai bis Ende August gerechnet gab es im Tiroler Sommertourismus ein Plus an Nächtigungen, auch wenn im August etwas weniger Nächtigungen als im Vorjahrsmonat verzeichnet wurden. Praktisch alle Unterkunftskategorien bis auf die Privatzimmer und einfachere Häuser konnten bei den Nächtigungen heuer zulegen, am stärksten die Ferienwohnungen und Campingplätze - mehr dazu in Camping-Boom mit Ausnahmen.

ORF

Deutsche machen den Löwenanteil aus

Mehr als die Hälfte aller Gäste-Übernachtungen geht dabei auf das Konto von deutschen Urlaubern. Sie machen traditionell den Hauptanteil der Feriengäste in Tirol aus. Überdurchschnittliche Zuwächse gab es heuer im Sommer aber auch bei Urlaubern aus Italien, den USA, Polen, Spanien und Indien, übertroffen nur noch vom Nächtigungsplus bei Gästen aus dem arabischen Raum. Unterm Strich sind das fast 16 Millionen Nächtigungen zwischen Mai und Juni. Das entspricht einer Steigerung von zweieinhalb Prozent gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres.

Auch die Südtiroler Tourismuswirtschaft freut sich über steigende Nächtigungszahlen. Es gab im ersten Halbjahr 2017 2,8 Prozent mehr Nächtigungen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Südtirol konnte bis Juli 2017 rund 13,7 Millionen Nächtigungen verbuchen.