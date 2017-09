Kufstein: Blockabfertigung für Lkws

In Kufstein soll der Lkw-Verkehr ab Oktober verringert werden. Das Land Tirol will am 4. sowie am 27. Oktober eine Blockabfertigung einführen. Anlass für die Verordnung war ein Verkehrskollaps auf der Autobahn Anfang Juni.

Durch die Blockabfertigung soll der Lkw-Verkehr in Kufstein verlangsamt beziehungsweise fallweise auch angehalten werden.

„Checkpoint“ für Lkws

Bei Kufstein-Nord soll ein sogenannter „Checkpoint“ eingerichtet werden. Auf einem eigenen Fahrstreifen werden die Lkws in den frühen Morgenstunden angehalten und nur in Blöcken in bestimmten zeitlichen Abständen durch das Inntal weitergeschickt, erklärt Bernhard Knapp von der Verkehrsabteilung des Landes. Anlass für die Blockabfertigung ist der 3. Juni, wo es auf der Autobahn zu einem Verkehrskollaps gekommen war. An beiden Tagen sollen jetzt nur noch so viele Lkws pro Stunde durchgelassen werden, dass der Verkehr flüssig bleibt.

ORF

Dosierampel sorgte bereits für Verkehrsabnahme

Die Verkehrsbelastung in Kufstein hat das zumutbare Maß offenbar deutlich überschritten, besonders im Stadtteil Zell, findet der Kufsteiner Bürgermeister Martin Krumschnabel. Deshalb wurde im Februar und März letzten Jahres in Kufstein eine Dosierampel aufgestellt, welche den Verkehr in der Stadt um zehn Prozent reduzierte. Bei dementsprechender Verkehrsüberlastung wird die Dosierampel auf rot geschaltet.

Damit soll die Ausweichtour durch die Stadt weniger attraktiv für all jene werden, die sich vor allem die Maut sparen wollen - mehr dazu in Entlastung für Kufsteiner Stadtgebiet.

