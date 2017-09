A13: Kilometerlange Staus nach Serienunfall

Ein Serienunfall hat Freitagmittag auf der Brennerautobahn (A13) kilometerlange Staus verursacht. Da die einzige Ausweichstrecke, die B182, nach einem Murenabgang gesperrt ist, hatten die Autofahrer keine Ausweichmöglichkeit.

Zu langen Wartezeiten kam es am Freitag auf der Brennerautobahn nach einem Serienunfall. Gegen 13.00 Uhr sind bei der Maustelle Schönberg fünf Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt worden. Drei Personen wurden bei den Unfällen verletzt. Aufgrund der mühevollen Aufräum- und Bergearbeiten waren kilometerlange Staus die Folge.

Ausweichstrecke Brennerstraße gesperrt

Problematisch war die Verkehrslage für die Autofahrer vor allem deshalb, weil die Ausweichstrecke über die Brennerstraße nach einem Hangrutsch bei Mühlbachl Anfang der Woche weiterhin gesperrt ist - mehr dazu in B182 bleibt vorerst weiter gesperrt. Die Arbeiten am Hang würden bereits erste Erfolge zeigen, doch zuerst müsse die Gefahr weiterer Rutschungen gebannt werden, bevor man die Brennerbundesstraße sanieren könne, so Landesgeologe Gunther Heißel.

