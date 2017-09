Nachvollziehbare Finanzen bei Tanzsommer

Der Kontrollausschuss der Stadt Innsbruck hat an der Finanzgebarung des Tanzsommers nichts beanstandet. Die Stadt hatte unter anderem undurchsichtige Firmenverflechtungen und Unklarheiten bei der Abrechnung vermutet.

Eine Prüfung der Finanzgebarung des Tanzsommers war im vergangenen Jänner angeordnet worden, weil die Stadt unter anderem undurchsichtige Firmenverflechtungen und Unklarheiten bei der Abrechnung vermutet hatte. Sie hatte daraufhin Sponsorgelder zurückgehalten - mehr dazu in Innsbrucker Tanzsommer auf dem Prüfstand.

Der Kontrollausschuss bezeichnet nun die Vorgänge rund um die Abrechnungen des Tanzsommers sämtlich als nachvollziehbar. Subventionen seien ordnungsgemäß abgerechnet worden.

ORF

Zukunft des Tanzsommers ungewiss

Ob er mit dem Tanzsommer trotz des verkündeten Abschieds - mehr dazu in Abgespeckter Abschied vom Tanzsommer - weitermache, sei vorerst noch unklar. Das wolle er in den kommenden Wochen entscheiden, so Resch. Im kommenden Jahr werde es jedoch definitiv keinen Tanzsommer geben.