Jubiläum für Skigymnasium Stams

Die Privatschule in Stams ist Aushängeschild für österreichische Erfolge im Wintersport. Mit zahlreichen WM- und Olympia-Medaillen zählt Stams zu den international erfolgreichsten Sport-Schulen. Ende September feiert das Gymnasium sein 50-jähriges Bestehen.

Die Tiroler Privatschule gilt weltweit mit mehr als 300 WM- und Olympia-Medaillen als Vorzeigeprojekt in Bezug auf Schule und Leistungssport. Der Geburtstag wird mit einem Festakt gefeiert, zahlreiche Schulabsolventen werden erwartet.

Zahlreiche erfolgreiche Absolventen

Zu den einstigen Stams-Schülern zählen Alpin-Asse wie Benjamin Raich, dessen Ehefrau Marlies, Mario Matt oder Stephan Eberharter - mehr dazu in Jubiläum für Talentschmiede des Wintersports. Auch ausländische Schüler, etwa der Schweizer Olympiasieger Sandro Viletta oder der Deutsche Fritz Dopfer. Die bekanntesten Stamser Skispringer sind Toni Innauer, Karl Schnabl, Gregor Schlierenzauer und Heinz Kuttin.

Beginn in den 60ern

Die Erfolgsgeschichte der Internatsschule Stams begann Ende der 1960er-Jahre und hatte ihren Ursprung in einer Krise: Bei der Alpinski-WM 1966 gewann Österreich nur drei ÖSV-Medaillen. Um in Österreich langfristig wieder erfolgreicher zu sein, wurden in der Folge Schulen mit Skisport-Schwerpunkt gegründet. In Stams begann man 1967 mit 25 Burschen (Ski alpin) und einem Sportzweig am ORG Bernardinum, ab 1969 wurden auch Mädchen aufgenommen.

Anton Innauer einer der ersten Schüler

Zu den ersten Stams-Schülern zählten die Skispringer Karl Schnabl und Anton Innauer. Auch für Innauer ist Stams ein besonderer Ort. Heute arbeitet er als Trainer und Lehrer an der Privatschule. „Stams ist eine ganz wesentliche Säule und hat den Sport in Österreich sehr geprägt. Aber nicht nur wegen der Sporterfolge, sondern auch als sportkultureller Impuls“, betonte Innauer.

Die 50-jährige Erfolgsgeschichte von Stams wird nächsten Samstag, den 30. September im Rahmen eines Festaktes gefeiert. Gäste aus Politik und Wirtschaft sowie Medaillengewinner und Lehrer kommen im Bernardisaal des Stiftes Stams zusammen.

