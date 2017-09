22. September - Autofreier Tag

Mehr als 100 Gemeinden in Tirol beteiligen sich am Freitag an der Aktion „Autofreier Tag“ oder an der laufenden Europäischen Mobilitätswoche. Umweltfreundliche Fortbewegung steht dabei im Mittelpunkt.

Die Teilnehmerliste beim Autofreien Tag in Tirol reicht von A wie Alpbach bis Z wie Zirl. In einer Reihe von Gemeinden werden Straßenzüge gesperrt und gratis Stadtbusse angeboten. In anderen werden Elektro-Fahrzeuge zum Probefahren bereitgestellt. Oder es gibt Aktionen rund ums Fahrradfahren.

In Kitzbühel zum Beispiel kann man ausprobieren wie es sich anfühlt mit einem Segway unterwegs zu sein. In Zirl steht der Autofreie Tag unter dem Motto - So schön kann Straße sein. Auch in Westendorf erblühen die Straßen. Volksschüler bemalen den Parkplatz mit Straßenmalkreiden. Und in Wattens findet wieder ein Bobby-Car-Rennen für Jung und Alt statt - das sind nur einige Beispiele des bunten Programms der Gemeinden am Autofreien Tag.

Klimabündnis Tirol

Sechs Kilometer freie Fahrt durch Innsbruck

In Innsbruck feiert man den Autofreien Tag mit der ersten Fahrradparade. „Alle sind herzlich eingeladen, sich auf den Sattel zu schwingen und mit uns in die Pedale zu treten. Je bunter desto besser“, heißt es. Die Radler starten um 17 Uhr am Landhausplatz und machen dann eine gemeinsame Runde - rund sechs Kilometer - durch Innsbruck. Auf Straßen, die für den Autoverkehr gesperrt werden.

Der Öffentliche Verkehr soll dagegen mit einer weiteren Aktion schmackhaft gemacht werden. Alle Besitzer eines Jahrestickets in Tirol können am Freitag und Samstag bis zu vier Freunde mitnehmen, die dann gratis mit Bus oder Bahn fahren können.

